Ce samedi, rencontres symboliques à la frontière entre les Tchèques et leurs voisins

Des Tchèques, des Autrichiens, des Allemands et des Polonais vont symboliquement se retrouver en douze endroits de leur frontière commune. Cette rencontre a pour but de manifester leur volonté d'une réouverture rapide des frontières, afin de permettre la libre circulation des personnes des deux cotés de celles-ci.

« Les rencontres sont fortuites, et pas particulièrement organisées. Les gens ne franchissent pas la frontière et respectent les mesures d'hygiène, comme le port du masque et la distanciation sociale, » a souligné une membre de l'initiative Samedi pour les voisins qui milite pour la réouverture des frontières. Début mai déjà, une rencontre entre des Tchèques et des habitants de la Saxe voisine avait déjà eu lieu dans le même esprit.