Ce mercredi, les Tchèques honorent la mémoire de Jan Palach

Les Tchèques rendent hommage à Jan Palach ce mercredi, à l’occasion du 50e anniversaire de son immolation par le feu sur la place Venceslas à Prague, le 16 janvier 1969, et de sa mort trois jours plus tard. Cérémonies et manifestations sont organisées dans de nombreux endroits du pays pour honorer la mémoire de l’étudiant martyr, symbole de la résistance au régime communiste, qui a voulu manifester son rejet de l’occupation de la Tchécoslovaquie suite à l’invasion de celle-ci par les troupes soviétiques en août 1968 et appeler le peuple à se révolter.

Mardi soir, une messe a ainsi été célébrée à l’église Saint-Sauveur dans le centre historique de Prague. Selon le prêtre Tomáš Halík, personnalité religieuse parmi les mieux connues du grand public tchèque, par son geste « Jan Palach a démontré que la vérité pèse plus que la vie », une vie dont « il a fait don pour que les gens prennent conscience de la valeur de la vérité et de la liberté. » Par la même occasion, Tomáš Halík a mis en garde contre le populisme politique, ainsi que contre les fausses informations en provenance de l’Europe de l’Est et la volonté de certains responsables politiques tchèques de privilégier les intérêts de certains de leurs partenaires financiers et économiques dans cette région de l’Europe au détriment des intérêts de la République tchèque et de l’Union européenne.

Ce mercredi, une exposition se tient notamment en haut de la place Venceslas, tandis qu’une dalle commémorative sera dévoilée dans la cour de l’Université Charles, à l’endroit où avait été exposé le cercueil de Jan Palach lors de ses funérailles qui avaient rassemblé des dizaines de milliers de personnes.