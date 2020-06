Ce mardi, une marche de protestation contre le gouvernement

Le mouvement civique « Un million de moments pour la démocratie » organise, ce mardi, des marches de protestation à Prague et dans 145 villes et communes du pays. Les manifestants veulent ainsi critiquer la réponse du gouvernement tchèque à la pandémie de coronavirus. Le collectif qui organise les protestations affirme que le gouvernement a semé le chaos pendant l'état d'urgence, qu’il n’apporte pas une aide suffisante aux entreprises et que les commandes public pour l’achat du matériel sanitaire ont été peu transparentes.

Le collectif mène, depuis 2018, une campagne pour pousser vers la sortie le Premier ministre Andrej Babiš (ANO), l'accusant de ne pas avoir mis fin à son conflit d'intérêts en tant que fondateur d'un des plus grands groupes du pays.