Suite au tollé provoqué par la vente de calendriers à l'effigie de « personnalités du Troisième Reich », la mairie de Prague a décidé de résilier le bail d'une boutique gérée par l'éditeur incriminé, Naše vojsko, située dans le quartier d'Anděl (Ve arrondissement de Prague). En 2017 déjà, la maison d’édition spécialisée dans l’histoire militaire, avait suscité la controverse avec la mise en vente de tasses et de T-shirts à l’effigie d’Hitler : la police tchèque avait alors estimé que ce commerce n'était pas illégal.

Sur les réseaux sociaux, les ambassadeurs d'Israël et d'Allemagne ont exprimé leur choc et leur dégoût, et ont vivement protesté contre la vente de ces calendriers affichant des portraits de Reinhard Heydrich, Joseph Mengele, Adolf Eichmann et autres bourreaux nazis. Le ministre de l'Intérieur tchèque Jan Hamáček a qualifié ce commerce d' « immoral », mais a rappelé la conclusion précédente de la police tchèque. Celle-ci a toutefois ouvert une enquête. L'éditeur se défend de toute apologie du nazisme et affirme ne considérer que l'aspect commercial.