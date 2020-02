Budget européen : Andrej Babiš à Bratislava et à Bruxelles ce jeudi pour discuter d’une proposition qui ne lui plaît pas

Le Premier ministre tchèque rencontre le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Bruxelles ce jeudi. Leurs discussions tourneront autour de la perspective à long terme du budget européen avant le sommet extraordinaire prévu le 20 février prochain, et ce alors que le Brexit va se traduire par des ressources en moins pour la Commission européenne et que les pays membres sont très divisés sur le montant du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

Avant cela, lors d’une conférence qui s’est tenue dans la matinée à Bratislava, Andrej Babiš, qui s’est entretenu sur le sujet avec son homologue slovaque Peter Pellegrini, a indiqué que la proposition actuelle, qui prévoit une réduction de 40 milliards d’euros des fonds destinés au financement de la politique de cohésion, ne lui plaisait pas et qu’il convenait de mettre tous les moyens en œuvre pour la modifier. Les avis sont partagés notamment sur le pourcentage du produit intérieur brut des 27 Etats membres à consacrer au budget commun de l’UE.