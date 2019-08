Brno et Prague parmi les villes préférées des étudiants dans le monde

Brno et Prague comptent parmi les villes préférées des étudiants dans le monde. Selon le rapport publié récemment par la société éducative britannique Quacquarelli Symonds (QS), les deux plus grandes villes tchèques figurent respectivement aux 6e et 8e places du classement pour ce qui est du critère de la désirabilité.

Entreprise spécialisée dans l’enseignement supérieur, QS interroge chaque année plus de 80 000 étudiants internationaux en prenant en compte la qualité de vie, la diversité de la population étudiante, les prix d’inscription ou encore le nombre et la qualité des établissements d’enseignement supérieur.

Pour rappel, toujours selon QS, l’Université Charles de Prague est la troisième meilleure institution d'enseignement supérieur dans les régions d’Europe centrale et orientale et d’Asie centrale, pour 2019. L’université pragoise, qui est la plus ancienne en Europe centrale depuis sa fondation en 1348, est à égalité avec l'université d’État de Saint-Pétersbourg.