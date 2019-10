Brexit : Prague regrette le vote britannique de samedi

Après le vote britannique de samedi retardant la validation de l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'UE par les députés Britanniques, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a publié sur son compte Twitter : "Je le regrette beaucoup et j'espère que le gouvernement du Royaume-Uni va définir clairement les prochaines étapes. (...)Il ne reste plus à espérer que le parlement britannique parvienne la semaine prochaine à adopter la législation relative au brexit et la validation de l'accord. L'UE veut un brexit avec accord et pas une sortie dure pour Halloween."

En rentrant de Bruxelles vendredi, le chef du gouvernement tchèque s'était dit satisfait par l'accord obtenu sur le Brexit et avait déjà indiqué que la République tchèque ne souhaitait pas un Brexit "dur".