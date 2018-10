Brexit : à Londres, Andrej Babiš espère que la situation des Tchèques en Grande Bretagne restera identique

En visite à Londres mercredi pour discuter du Brexit, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš s'est exprimé à l'issue de sa rencontre avec son homologue britannique Theresa May. Il s'est dit optimiste quant à la possibilité d'un accord entre la Grande Bretagne et l'Union européenne : « Je continue à croire qu'un accord est possible, 95 % a été déjà négocié. Les négociations sont intensives, » a-t-il déclaré aux journalistes tchèques présents.

Andrej Babiš a également insisté sur le fait que du point de vue tchèque, l'important était que la situation des ressortissants tchèques travaillant et vivant en Grande Bretagne ne connaisse pas de dégradation, de même que pour les autres ressortissants de l'Union européenne.