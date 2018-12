Bob Dylan se produira à Prague en avril

Le chanteur et compositeur américain de légende, Bob Dylan, donnera trois concerts à Prague, dans la salle du Lucerna, en avril prochain, dans la cadre de sa tournée européenne 2019.

Bob Dylan s’est produit à Prague pour la première fois en 1994 et est déjà revenu dix fois dans le pays, que ce soit dans la capitale tchèque, ou à Brno et Ostrava. Son concert d’avril 2019 devrait comprendre des titres connus et une sélection de son album Triplicate de 2017.