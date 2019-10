Bière : Plzeňský Prazdroj a augmenté de 500 000 hectolitres sa capacité de production de la Pilsner Urquell

Plzeňský Prazdroj, la plus grande brasserie en République tchèque, a achevé l’installation de vingt nouvelles cuves de fermentation cylindroconiques pour la production de la Pilsner Urquell, la lager tchèque la plus célèbre et la plus vendue dans le monde. Il s’agit d’un investissement de 290 millions de couronnes (11,25 millions d’euros), qui augmente la capacité de production annuelle de quelque 500 000 hectolitres.

La brasserie, rachetée par le groupe japonais Ashi en 2017, a vendu en 2018 quelque 11,5 millions d’hectolitres de bière en République tchèque et dans une soixantaine de pays dans le monde, un volume en hausse de 4%. Seule la Pilsner Urquell, dont 3,5 millions d’hectolitres ont été brassés, est toutefois produite exclusivement à Plzeň (Bohême de l’Ouest).