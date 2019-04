Bière : chiffres en hausse pour Plzeňský Prazdroj sur le marché tchèque

Plus grande brasserie existante en République tchèque, Plzeňský Prazdroj a vendu 7,2 millions d’hectolitres de bière en République tchèque en 2018, soit une augmentation interannuelle de l’ordre de 3,8%. Plus concrètement, cette hausse a été de 5% dans les commerces et d’un peu plus de 2% pour la bière vendue en pression.

Les chiffres pour le volume des ventes à l’étranger seront communiqués dans le courant du mois d’avril. Pour rappel, Plzeňský Prazdroj a réalisé un record de vente en 2017, année de son rachat par le groupe japonais Ashi, avec quelque 11 millions d’hectolitres, et notamment une hausse de 8% de ses exportations dans une soixantaine de pays.

De même, Plzeňský Prazdroj a augmenté de près d’un tiers la capacité de production de la Pilsner Urquell, la bière tchèque la plus célèbre dans le monde pour un investissement de l’ordre de 280 millions de couronnes (près de 11 millions d’euros). La brasserie peut ainsi désormais produire quelque 88 000 hectolitres de sa lager par semaine et jusqu’à 3,5 millions d’hectolitres annuellement.