Bientôt une application mobile gratuite pour les victimes de violences conjugales

Les victimes de violences conjugales auront bientôt la possibilité d'utiliser une application mobile, du nom de Bright Sky, leur permettant de recevoir des conseils, des contacts utiles, d'enregistrer des photos en toute sécurité et d'avoir un lien avec la police. Cette application gratuite, téléchargeable en Tchéquie dans quelques semaines, a été présentée par son co-créateur John Liversidge, des représentants des forces de l'ordre, et l'ONG Rosa qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. La version tchèque devait être disponible au plus tard début décembre. Elle permet aux personnes concernée d'établir, via un questionnaire, quelle est leur situation, et de recevoir des conseils en fonction de celle-ci.

La police prend en charge chaque année 6 000 à 7 000 cas de violences conjugales. Tous les ans, 1 300 personnes sont interdites de séjour dans leur foyer, 95% étant des hommes.