Bientôt un nouveau pont sur la Vltava à Prague

Un nouveau pont devrait bientôt relier les deux rives de la Vltava à Prague entre les 4e et 5e arrondissements de la ville. La municipalité a en effet sélectionnée le projet vainqueur du concours d'architecture. Parmi 38 propositions, c'est celle réalisée par les agences Tubes et Atelier 6 qui a été retenue. C'est ce qu'ont indiqué aux journalistes ce mardi la maire de Prague, Adriana Krnáčová (ANO), et son adjoint en charge des transports, Petr Dolínek (ČSSD).

La construction, dont la date de commencement n'est pas encore connue, devrait coûter environ un milliard de couronnes (près de 40 millions d'euros). Le pont devrait être destiné à la circulation des tramways, des cyclistes et des piétons.