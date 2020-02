Biathlon – Mondiaux : les Tchèques décrochent le bronze du relais mixte

Les Tchèques ont causé la surprise aux championnats du monde de biathlon, ce jeudi, à Antholz (Italie), en décrochant la médaille de bronze dans l’épreuve du relais mixte. Composée d’Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec et Michal Krčmář, l’équipe tchèque a terminé derrière la Norvège et l’Italie, respectivement première et deuxième avec des avances de 30 et 15 secondes.

Après le bronze en 2013 et l’or en 2015, il s’agit de la troisième médaille dans cette discipline aux Mondiaux. La prochaine épreuve inscrite au programme est le sprint femmes ce vendredi après-midi.