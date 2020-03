Biathlon : Markéta Davidová en bronze sur le sprint

Markéta Davidová a pris la troisième place jeudi lors de l'épreuve du sprint de la coupe du monde de biathlon qui se déroule en ce moment à Nové Město na Moravě. La Tchèque termine derrière l'Allemande Denise Herrmann et la Française Anaïs Bescond. Les épreuves se déroulent sans public à cause de la propagation du coronavirus.

“Je pense que je serais plus heureuse si les supporters étaient là, c’est donc un peu triste qu’ils ne puissent pas voir la course, c’est l’un des plus grands spectacles en République tchèque", a regretté Davidová.