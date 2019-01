Biathlon - Coupe du monde : le relais féminin tchèque troisième à Oberhof

L'équipe tchèque a été la bonne surprise du relais féminin d'Oberhof, une course comptant pour la Coupe du monde de biathlon. En Allemagne, les Tchèques ont décroché la troisième place, derrière les Russes, vainqueurs de l'épreuve, et les Allemandes. Elles doivent en particulier cette performance à leurs deux dernières relayeuses Markéta Davidová et Eva Puskarčíková. A l'issue des passages de deux autres membres de l'équipe, Lucie Charvátová et Veronika Vítková, le relais tchèque pointait en effet seulement à la douzième position.

Les Tchèques n'étaient plus montées sur le podium en relais depuis mars 2017 et l'épreuve organisée à Pyeongchang en Corée du Sud.