BHL et Babiš, suite

Le philosophe français Bernard-Henri Lévy a posté ce dimanche sur les réseaux sociaux une photo sur laquelle il discute avec le Premier ministre tchèque Andrej Babiš en le pointant du doigt. Les deux hommes se sont rencontrés à Prague, où BHL jouait vendredi soir son monologue intitulé Looking for Europe.

Sur la légende on peut lire: "Rencontre, à Prague, en marge de #LookingForEurope, avec @AndrejBabis. L’homme est plus complexe, et sympathique, que sa réputation. Mais le PM choisira-t-il #Macron ou #Orban? l’#UE ou #Visegrad? l’esprit de #VaclavHavel ou #VladimirPutin? Pour l’heure, forme pure du populisme."

La veille, BHL avait qualifié Zeman et Babiš de "Laurel et Hardy du populisme".