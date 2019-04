BHL à Prague: "Honte à Babiš et Zeman, les Laurel et Hardy du populisme"

Le philosophe français Bernard-Henri Lévy était à Prague en cette fin de semaine pour présenter sa pièce Looking for Europe vendredi soir au théâtre Archa. Samedi matin, il s'est fendu d'un tweet peu élogieux envers les responsables politiques tchèques: "Prague, hier soir. #LookingOfEurope. Présence de Kundera. Fantômes de Havel, de Kafka et du Maharal de Prague. Honte à #babiš et #Zeman, les Laurel et Hardy du populisme".

Sur le même réseau social pourtant, le chef du gouvernement tchèque a indiqué vendredi soir qu'il avait discuté avec BHL pendant une heure et demi. "Nous sommes tombés d'accord sur plusieurs sujets (...) Il m'a dit que j'étais différent de ce qu'il pensait avant notre rencontre. Que ce qu'il avait lu dans les journaux. C'est déjà ça", a tweeté Andrej Babiš.