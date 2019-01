Basketball : Tomáš Satoranský devient le premier joueur tchèque à réaliser un triple-double en NBA

Tomáš Satoranský est devenu le premier basketteur tchèque de l'histoire à réaliser un triple-double en NBA. Le joueur de 27 ans a réalisé cette performance vendredi et a ainsi permis à son équipe des Washington Wizards de battre les Milwaukee Bucks (113-106). Durant la partie, Tomáš Satoranský a inscrit dix-huit buts, réalisé dix rebonds et réalisé douze passes décisives. Un triple-double consiste à enregistrer au moins dix unités dans trois domaines sur cinq : les buts, les rebonds, les passes décisives, les interceptions et les contres.

"J'avais des bons chiffres dès le début du match. Cela donne la confiance et ensuite on joue beaucoup mieux", a commenté le basketteur tchèque.