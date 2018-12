Basket – NBA : Tomáš Satoranský a mené Washington à la victoire

Unique joueur tchèque évoluant en NBA, Tomáš Satoranský a réalisé le meilleur match de sa saison et un des meilleurs de sa carrière dans la prestigieuse ligue nord-américaine de basket-ball, lors de la victoire, ce week-end, de Washington aux dépens de Charlotte (130-126). Auteur de 20 points, six passes décisives et quatre rebonds, le meneur de jeu des Wizards a présenté ses meilleures statistiques depuis son arrivée dans la capitale américaine à l’été 2016.

La meilleure performance de Tomáš Satoranský, qui profite de l’absence jusqu’à la fin de la saison pour blessure de John Wall, le meneur de jeu habituellement titulaire des Wizards, pour démarrer les matchs dans le cinq de départ, reste néanmoins ses 25 points inscrits contre les Chicago Bulls en février dernier.