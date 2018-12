Basket - Ligue des champions : Nymburk reçoit Dijon

Les basketteurs de Nymburk reçoivent Dijon ce mardi pour le compte de la huitième journée de la Ligue des champions. Avant-derniers de leur groupe C, devant les Français, les Tchèques ont l'obligation de l'emporter s'ils veulent conserver une chance de qualification pour le tableau final de la compétition. Dijon ne compte pour l'heure qu'une seule victoire, obtenue précisément contre Nymburk au match aller (74-63). "Enfin, nous jouons chez nous, à Nymburk, là où nous sommes les plus forts. Nous avons besoin de l'emporter. Nous n'avons pas abandonné la course à la qualification", a déclaré avant la rencontre Vojtěch Hruban, l'ailier de l'équipe de Bohême centrale, championne de République tchèque en titre.

Mercredi, dans le groupe B, un autre rencontre oppose un club tchèque à un club français puisque le BK Opava se déplace à Nanterre.