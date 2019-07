Basket : la Tchéquie coorganisera l’Euro masculin en 2021

La République tchèque coorganisera, avec l’Allemagne, la Géorgie et l'Italie, la phase finale du championnat d’Europe masculin de basket-ball en août 2021. Si les play-offs du tournoi se dérouleront en Allemagne, Prague accueillera, à l’O2 Arena, les matchs de l’un des quatre groupes lors du premier tour de la compétition. La décision a été communiquée par la fédération internationale, la FIBA, lundi.

Le championnat d’Europe de basket a été disputé à deux reprises en Tchécoslovaquie (1947 et 1981). En 2010 et 2017, la République tchèque a également organisé les championnats du monde et d’Europe féminins. Depuis 2015, année où le tournoi masculin aurait dû se tenir en Ukraine, l’organisation est confiée à quatre pays différents. Pour rappel, l’équipe nationale tchèque masculine de basket participera à la Coupe du monde en Chine en septembre prochain pour la première fois depuis trente-sept ans.