Basket – Euro féminin : les Tchèques démarrent contre la France

C’est par un match contre la France, vice-championne d’Europe en titre, que l’équipe de République tchèque féminine de basket-ball fera son entrée en matière au championnat d’Europe, ce jeudi après-midi à Riga. Malgré l’absence de plusieurs joueuses blessées, les Tchèques ont pour objectif de terminer à une des six premières places qui leur permettrait de participer au tournoi de qualification pour les Jeux olympiques l’année prochaine. « Une ambition raisonnable », selon une de leurs leaders, Kateřina Elhotová.

Après la France, qu’elle n’a plus battue depuis l’Euro 2005, la Reprezentace affrontera encore la Suède et le Monténégro en matchs de groupe lors du premier tour. Seuls la première équipe de chaque sera directement qualifiée pour les quarts de finale. Les deuxièmes et troisièmes s’affronteront en huitièmes de finale.