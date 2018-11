Basket – Euro féminin : les Tchèques défaites en Belgique mais qualifiées pour le tournoi final

L’équipe féminine de République tchèque de basket-ball participera à la phase finale du championnat d’Europe qui se tiendra en Serbie et en Lettonie en juin et juillet 2019. Bien que battue par la Belgique (62-66), mercredi soir à Courtrai, subissant ainsi sa première défaite en six matchs, la Reprezentace a terminé à la première de son groupe, devant la Belgique précisément, quatrième au dernier championnat du monde.

Le précédent Euro féminin, en 2017, avait été organisé en République tchèque, à Prague et à Hradec Králové (Bohême de l’Est). L’Espagne y avait été sacrée devant la France et la Belgique. Les dernières performances de choix des Thèques remontent à 2003 et 2005 avec une médaille d’argent et d’or.