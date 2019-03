Basket – Coupe du monde : les Tchèques affronteront les stars américaines de la NBA

Le tirage au sort de la Coupe du monde de basket-ball, qui se tiendra en septembre prochain en Chine et à laquelle la République tchèque participera pour la première fois depuis 37 ans, eu lieu samedi à Shenzhen. La Reprezentace a été placée dans le groupe E en compagnie des Etats-Unis, doubles tenants du titre et grands favoris de la prochaine phase finale, de la Turquie et du Japon.

Pour terminer à une des deux premières places de son groupe qualificatives pour le deuxième tour, la République tchèque s’appuiera sur les services notamment du meneur de jeu Tomás Satoranský (Washington Wizzards), seul joueur tchèque à évoluer dans la prestigieuse ligue nord-américaine NBA, et de l’intérieur Jan Veselý (Fenerbahçe Istanbul), qui compte parmi les meilleurs joueurs de l’Euroligue.