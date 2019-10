Bartholomée 1er de Constantinople et Lech Walesa en clôture du Forum 2000 à Prague ce mardi

Les interventions du patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée 1er et de l’ancien président polonais et leader du mouvement Solidarnosc Lech Walesa constituent les temps forts de la journée de clôture, ce mardi, de la 23e édition de la conférence Forum 2000. La manifestation, qui fait suite à l’idée de l’ancien président tchèque Václav Havel, a cette année pour sous-titre « Comment renouveler les promesses de 1989 » à l’occasion du 30e anniversaire de la chute des régimes communistes dans différents pays d’Europe centrale et de l’Est.

Bartholomée 1er, généralement considéré comme le principal patriarche des Eglises orthodoxes, s’exprimera sur la responsabilité vis-à-vis de la planète, qui précédera un débat écologique au cours duquel interviendra notamment Lucie Smolková, la représentante tchèque du mouvement étudiant Fridays for Future. Lech Walesa prononcera, lui, un discours sur l’héritage des changements historiques de l’année 1989.