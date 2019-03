Baisse du chômage à 3,2% en février

Selon les dernières données du Bureau du travail, le taux de chômage est tombé à 3,2% en février, après deux mois d’une légère augmentation. Il y a un an, le taux de chômage s’élevait à 3,7%. 241 417 personnes étaient sans emploi le mois dernier, le chiffre le plus bas pour un mois de février depuis 1997. Le nombre de postes vacants a pour sa part augmenté pour atteindre un total de 333 111.

Le Bureau du travail, équivalent tchèque de Pôle emploi, évoque des facteurs saisonniers pour expliquer cette légère baisse du chômage qui devrait se poursuivre dans les mois à venir, avec des postes à pourvoir dans le secteur du bâtiment, de la restauration, de l’agriculture, de la sylviculture et du tourisme. Prague reste exemplaire en République tchèque, affichant le plus faible taux de chômage du pays (1,9%). C’est en Moravie-Silésie que celui-ci reste le plus élevé, avec 4,8%.