Baisse du chômage à 3% en septembre

Le chômage est descendu à 3% au mois de septembre en République tchèque. 224 331 personnes étaient sans emploi le mois dernier, soit le taux le plus faible depuis 1996. Le nombre d’emplois vacants a pour sa part augmenté pour atteindre 316 000, selon les données publiées ce lundi par le Bureau du Travail. L’an dernier, en septembre, le taux de chômage s’élevait à 3,8%. A noter que le taux de chômage a également baissé à Prague en septembre pour atteindre 2,1%.

« Le mois dernier, le marché du travail s’est réveillé. La période des congés s’est achevée et les entreprises ont relancé la production. Les travaux saisonniers se poursuivent et la saison touristique n’est pas totalement finie, » explique ainsi le Bureau du Travail. Selon la directrice générale du Pôle emploi tchèque, l’intérêt des entreprises pour recruter de nouveaux employés reste important que ce soit dans les professions techniques, mais aussi à des postes plus haut placés. Selon elle, le taux de chômage devrait encore légèrement baisser, ou stagner, dans les mois à venir.