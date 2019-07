Baisse des exportations de matériel militaire tchèque

Le volume des exportations d’armes et de matériel militaire tchèques a diminué d’un peu plus d’un milliard de couronnes (40 millions d’euros) en 2018, pour un montant total de ventes de près de 14 milliards de couronnes (545 millions d’euros). Il s’agit du plus faible résultat depuis 2015. Les chiffres avaient déjà été annoncés par l’Association de l’industrie de la défense et de la sécurité (AOBP) en mai dernier. Il s’agit de la deuxième baisse en l’espace de deux ans, mais cette tendance ne devrait pas se confirmer en 2019.

Le rapport en question, établi par le ministère de l’Industrie et du Commerce, doit être débattu par le gouvernement ce lundi. En 2018, les entreprises tchèques, au nombre de 278, ont exporté du matériel militaire dans 103 pays du monde, le plus souvent en Europe centrale, aux Etats-Unis, au Vietnam, au Brésil et dans les pays du Proche-Orient. Les ventes à des pays comme la Biélorussie, l’Iran, la Syrie ou encore le Sahara occidental sont interdites.