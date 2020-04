Babiš : la Tchéquie n'opte pas pour l'immunité collective

Le Premier ministre Andrej Babiš a déclaré que l'idée d'opter pour la méthode d'une immunité collective contre le Covid-19 en République tchèque était « très risquée ». S'exprimant lundi sur la radio publique tchèque, M. Babiš a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le vice-ministre de la Santé, Roman Prymula, qui a déclaré qu'il était favorable à une telle approche, si les catégories vulnérables de la population pouvaient être protégés.

Le chef du gouvernement a déclaré que la République tchèque poursuivait son approche de quarantaine intelligente et qu'il ne pouvait pas envisager la politique d'immunité collective prônée par M. Prymula.

Selon l'épidémiologiste Rastislav Maďar de la faculté de médecine d'Ostrava cité par la ČTK, "il est clair depuis un certain temps déjà que l'immunité collective lente et contrôlée des catégories non menacées de la population est peut-être la seule méthode correcte et durable à long terme".

Le principe d'immunisation collective (ou grégaire) repose sur le développement de résistances immunitaires dans la population contre une maladie contagieuse.