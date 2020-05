Aviation : Czech Airlines reprend ses vols vers Paris et d'autres destinations européennes

Czech Airlines/ČSA a repris lundi les vols de passagers vers trois destinations après plus de deux mois d'interruption temporaire causée par la pandémie. Ce lundi matin, un vol est arrivé à Prague de Paris et repartait vers la capitale française en début d'après-midi. Amsterdam et Francfort sont également de nouveau parmi les destinations desservies.

La compagnie prévoit également de reprendre l'exploitation de sa ligne vers Kiev et Odessa plus tard en mai, à condition que l'obligation de quarantaine prenne fin en Ukraine d'ici là.

Czech Airlines et Smartwings ont suspendu tous leurs vols au départ et à destination de la République tchèque le 13 mai après que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, immobilisant 23 avions dans les quatre aéroports internationaux du pays.