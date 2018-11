Automobile : Toyota continuera de produire des voitures pour PSA

Le constructeur automobile Toyota continuera de produire des voitures pour le groupe PSA, même après le complet des parts de l’entreprise française dans leur usine tchèque TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile). Ce rachat complet sera effectif à compter de janvier 2021. Une annonce faite à l’agence de presse ČTK par le porte-parole de TPCA, Tomáš Paroubek. Il y a une dizaine de jours, le quotidien Les Echos rapportait l’éventualité de ce rachat et de la fin de la coopération entre les deux groupes en matière de construction de petits véhicules. Si jusqu’alors aucun des deux n’avait confirmé l’information, Tomáš Paroubek a fait savoir qu’après ce rachat, TPCA serait intégré à la société Toyota Motor Europe (TME).

TPCA produit de petits véhicules des marques Peugeot, Citroën et Toyota. La capacité de l’usine s’élève à 330 000 voitures par an, un chiffre atteint d’ailleurs en 2009. L'usine de Kolín emploie quelque 2 700 personnes et représente l'une des plus grandes entreprises exportatrices en République tchèque et un des plus gros employeurs de la région.