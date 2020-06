Augmentation du taux de chômage à 3,6 % en mai

Le taux de chômage en Tchéquie est passé de 3,4 à 3,6 % en mai a fait savoir ce vendredi la ministre du Travail et des Affaires sociales Jana Maláčová (ČSSD). 266 144 personnes étaient sans emploi à la fin du mois écoulé, soit 12 104 de plus qu'en avril. En dépit de cette hausse, ce taux reste l'un des plus faibles de l'Union européenne.

La plupart des personnes à la recherche d'un emploi étaient issus des secteurs tels que les services, la restauration, le commerce, l'hôtellerie ou les transports. Selon la ministre, grâce aux aides de l'Etat, il y a eu moins de licenciements que ce que laissait prévoir les mesures de restriction liées au confinement généralisé.