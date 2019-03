Augmentation du salaire moyen en République tchèque

Au dernier trimestre 2018, le salaire moyen a augmenté de 6,9% pour atteindre 33 840 couronnes (1 321 euros), selon les derniers chiffres du Bureau tchèque des statistiques. Ce salaire moyen a également augmenté à Prague de 6,5% pour s’élever à 41 851 couronnes (1 634 euros).

Dans la capitale tchèque, les salaires sont les plus élevés du pays, tandis que les plus faibles sont dans la région de Karlovy Vary (29 703 couronnes, soit 1 160 euros). Selon le Bureau tchèque des statistiques, au quatrième trimestre 2018, le salaire moyen a connu la plus faible augmentation en 15 mois.