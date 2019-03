Augmentation du nombre de demandes d’asile en République tchèque

En 2018, 1 702 ressortissants étrangers ont déposé une demande d’asile en République tchèque : il s’agit là du nombre le plus important au cours des dix dernières années. 2015 avait été aussi une année record en termes de demandes d’asile, en raison de la crise migratoire. L’an dernier, ce sont des ressortissants ukrainiens qui ont présenté le plus grand nombre de demandes d’asile, suivis par les Géorgiens et les Cubains.

L’an dernier, le nombre de demandes d’asile déposées par des ressortissants syriens a continué de baisser, alors qu’en 2015, suite à l’éclatement de la crise migratoire, ils étaient venus se classer en deuxième position. En 2018, seule une quarantaine de demandes ont été faites par des Syriens.