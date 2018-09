Augmentation de la population tchèque au cours des six premiers mois de l’année

Le nombre d’habitants a augmenté de 15 400 en République tchèque au cours des six premiers mois de l’année, pour atteindre un total de 10 625 499 personnes. Cette hausse est due essentiellement à l’immigration, avec de nouveaux habitants en provenance d’Ukraine et de Slovaquie. Ces données ont été publiées ce mardi par le Bureau tchèque des statistiques.

De même, on dénombre plus de décès que de naissances pour cette période. Au cours des six premiers mois de 2018, 55 736 enfants sont nés en République tchèque, soit 544 de moins que pour la même période l’année précédente. Selon des données préliminaires, 58 062 sont décédées entre janvier et juin, soit un nombre presque équivalent à la même période en 2017.