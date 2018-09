Augmentation de la pollution sonore autour de l'aéroport de Prague

La pollution sonore autour de l'aéroport Václav Havel à Prague a singulièrement augmenté et l'aéroport a commencé à imposer des amendes aux compagnies utilisant des avions plus bruyants ou transférant leurs vols pendant la nuit. Selon le porte-parole de l'aéroport, Roman Pacvon, ce dernier a commencé à infliger ces amendes en juin pour un total de plus de trois millions de couronnes à ce jour.

D'après Roman Pacvon les limites sonores n'ont pour l'heure pas été dépassées, mais la polution sonore a empiré pendant les heures de nuit, ce qui pourrait bientôt représenter un problème. Au cours des six premiers mois de l'année, l'aéroport a enregistré 70 000 départs et arrivées, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à la même période l'année précédente.