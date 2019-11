Audit : soupçons d’abus de fonds européens au ministère de l’Industrie et du Commerce

Selon un récent rapport de l’Office supérieur de contrôle (NKÚ), équivalent tchèque de la Cour des comptes, le ministère de l’Industrie et du Commerce aurait utilisé quelque 1,2 millions de couronnes issus de fonds européens pour financer des événements sociaux présentés comme des « séminaires de formation ». Ces fonds provenaient du Programme opérationnel pour l’entreprise et l’innovation.

Les inspecteurs chargés de l’audit considèrent le ministère responsable d’infraction à la discipline budgétaire et fait connaître leurs soupçons aux autorités fiscales du pays. Un porte-parole du ministère en question a fait savoir que ces conclusions n’étaient plus d’actualité, que le programme avait été suspendu et des changements de personnel effectués en conséquence.