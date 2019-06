Audience au Sénat sur le projet controversé de canal Danube-Oder-Elbe

Ce vendredi se déroulait au Sénat tchèque sur les avantages et les inconvénients du projet de canal Danube-Oder-Elbe. Ce projet, qui vise à développer le réseau fluvial européen et permettre à la République tchèque de gagner trois débouchés sur la mer, est considéré comme mégalomaniaque par de nombreux détracteurs qui estiment, en outre, qu’il ne serait pas rentable et extrêmement coûteux. Les partisans du projet défendent au contraire les avantages économiques qu’un tel canal pourrait représenter, arguant que le projet permettrait de stimuler le transport fluvial et améliorer la gestion des eaux.

Selon le ministère tchèque des Transports, le projet s’élèverait à 585 milliards de couronnes, la partie concernant l’Elbe coûtant 300 milliards à elle seule. Le président tchèque Miloš Zeman est un fervent défenseur du projet de canal entre les trois grands fleuves, projet auquel il aimerait faire participer des investisseurs chinois. Selon le chef de l’Etat, le projet permettrait d’assurer un emploi à 60 000 personnes pendant une période de quinze ans.