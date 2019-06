Athlétisme : le record de République tchèque du 4x100 mètres encore amélioré

Pour la deuxième fois cette année, les sprinters Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka et Dominik Záleský ont amélioré le record de République tchèque du 4x100 mètres. Lors du meeting de Genève, en Suisse, ce samedi, les quatre hommes ont parcouru la distance en 38’’62, soit 15 centièmes de seconde plus vite qu’il y a un mois de cela à Yokohama, au Japon. Le relais tchèque ne s’est cependant pas imposé, puisqu’il a été devancé de 23 centièmes par l’équipe néerlandaise.

Jusqu’à cette saison, le record de République tchèque du 4x100 mètres n’avait plus été battu depuis 1972 et la performance réalisée par le relais tchécoslovaque en finale des Jeux olympiques de Munich en 38’’82, qui lui avait alors permis de terminer à la quatrième place de la finale. Il s’agissait du plus ancien record de République tchèque.