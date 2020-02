Assurances : AXA quitte la Tchéquie, Uniqa reprend ses activités

AXA a annoncé la conclusion d’un accord afin de céder à Uniqa Insurance Group AG ses activités en Tchéquie, ainsi qu'en Pologne et Slovaquie.

Le groupe autrichien Uniqa aurait notamment devancé l'Italien Generali et Vienna Insurance Group pour reprendre les activités vie et épargne, dommages et retraite d'AXA.

La transaction pourrait rapporter plus d'1 milliard d'euros à l'entreprise française.