Art contemporain: la foire Art Prague jusqu'au 19 mai

La 18ème foire internationale d'art contemporain Art Prague ouvre ses portes ce mardi dans la capitale tchèque. La collection présente des œuvres de 230 artistes tchèques et étrangers de tous les domaines de l'art contemporain: peinture, dessin, art graphique, sculpture et vidéo.

Art Prague est organisé avec l'aide de 38 galeries et studios qui ont prêté des objets sélectionnés. L'événement dure jusqu'à dimanche et inclue conférences, débats et rencontres avec les artistes. Programme complet: www.artprague.cz