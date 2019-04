Arrestation en Martinique d’un Tchèque sous le coup d'un mandat d'arrêt européen

A la fin de la semaine dernière, la police tchèque a escorté et ramené au pays un Tchèque arrêté en Martinique. Agé de 43 ans, ce dernier fait l’objet d’une condamnation à neuf ans de prison pour vol en bande organisé. En 2013, avec huit autres malfaiteurs, il avait attaqué une fourgonnette transportant plus de 30 millions de couronnes, repartant avec plus de deux millions.

Malgré sa condamnation, le malfaiteur avait fui à l’étranger pendant l’été 2018 et s’était réfugié en Martinique. Son arrestation a pu intervenir sur la base d’un mandat d’arrêt européen et grâce à la coopération entre les forces de police.