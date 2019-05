Architecture : le festival Open House Praha a accueilli un nombre record de 76 000 visiteurs

Le festival d’architecture Open House qui s’est tenu pour la 5e année consécutive à Prague a accueilli, samedi et dimanche, un nombre record de plus de 76 000 visiteurs, soit une augmentation de 40 % comparé à l’édition précédente. Plus de 80 bâtiments historiques, civils, administratifs ou techniques, d’ordinaire inaccessibles au grand public ont ouvert leurs portes dans la capitale tchèque le festival.

Le stade de Strahov a été le site le plus visité : il a accueilli près de 6 300 personnes. Les Pragois et les touristes ont également été très nombreux à se rendre à l’Hôtel International, situé dans le quartier de Dejvice, dans les bâtiments modernes Visionary et Dock in Two dans les quartiers de Holešovice et de Libeň ou encore dans les locaux de la résidence du maire de Prague.