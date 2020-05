Après le 25 mai, le port du masque restera obligatoire dans les bars et restaurants

Le ministre de la Santé, Adam Vojtěch, a annoncé, ce vendredi, la suite de la levée de certaines des mesures de restriction dans le cadre du processus de déconfinement du pays. Dans les bars et restaurants, qui pourront rouvrir complétement le 25 mai, le port d’un masque de protection restera obligatoire pour les employés et les clients, qui ne pourront le retirer que pour boire et manger.

Des gels désinfectants devront être mis à disposition à l’entrée, comme sur les terrasses. Avant l’arrivée d’un autre groupe de clients, table et chaises devront être désinfectés. Enfin, les gérants devront veiller à éviter les rassemblements de gens et au respect des mesures de sécurité.

Par ailleurs, bars, restaurants, discothèques et autres établissements similaires resteront fermés entre 23h00 et 6h00, comme cela était déjà le cas au début de la crise en mars.