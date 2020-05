Apiculture : un cinquième des abeilles n'ont pas passé l'hiver

Environ un cinquième du nombre total d'abeilles en Tchéquie n'a pas survécu cet hiver, selon la faculté de biologie de l'Université Palacký d'Olomouc. Les abeilles sont durement touchées par la maladie appelée varroase. Cet hiver a été le plus mortel pour les abeilles depuis l'année 2013.

Le sondage a été réalisé avec près de 2000 apiculteurs du pays dans le cadre d'une collaboration internationale avec le réseau COLOSS. COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes/Prévention des pertes de colonies d’abeilles mellifères) est une association à but non-lucratif de recherche sur les abeilles composée de plus de 360 scientifiques professionnels de 60 pays.