Antonín Panenka, récompensé du Prix du fair-play par le Comité olympique tchèque

L’ancien footballeur international Antonín Panenka s’est vu remettre, lundi à Prague, le prix principal du Club du fair-play par le Comité olympique tchèque (ČOV) pour l’ensemble de sa carrière. Célèbre pour la réalisation de son tir au but décisif en finale du championnat d’Europe en 1976, l’ancien milieu de terrain des Bohemians Prague et du Rapid Vienne, qui a fêté ses 70 ans en décembre dernier, a été récompensé pour le bon esprit sportif dont il a toujours fait preuve et « son comportement de gentleman » sur les terrains, selon le ČOV.

« Ma priorité a toujours été d’abord de donner du plaisir au public. Peut-être était-ce ma vocation et ce pour quoi je suis né. J’ai toujours joué pour le plaisir, c’était ma seule préoccupation. Je prends donc cette récompense comme une reconnaissance de cette volonté », a déclaré Antonín Panenka, qui, aujourd’hui encore, reste un des footballeurs tchèques les plus connus dans le monde.