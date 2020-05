Antarctique : les chercheurs tchèques sont rentrés grâce à un vol de rapatriement français

C’est avec plus d’un mois de retard que l’équipe de chercheurs tchèques de l’Université Masaryk de Brno est revenue de son expédition annuelle en Antarctique. Les neuf scientifiques ont aussitôt été placés en quarantaine. Partis de République tchèque le 17 janvier dernier pour se rendre à la station polaire Gregor Mendel, qui est administrée par l’université sur l’île James Ross, ils n’ont pu repartir du Chili que jeudi grâce à un vol de rapatriement français, les liaisons habituelles avec l’Europe ayant été suspendues en raison de la crise du coronavirus. Avant cela, leur retour avait été retardé par un incident technique sur le bateau de la marine chilienne venu les rechercher le 21 mars.

Avec la fondation de la station Gregor Mendel en 2007, la République tchèque est devenue le 26e pays à posséder sa propre base scientifique sur le continent antarctique. Le principal objectif de cette mission est d’observer et de mesurer le réchauffement climatique sur l’île et plus largement sur la région.