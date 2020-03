Annulé, le marathon de Prague cherche une date à l'automne

Le marathon de Prague, prévue originellement le 3 mai, a été annulé, ont fait savoir ce mercredi les organisateurs. Une nouvelle date est à l'étude, l'automne étant pour l'heure envisagé.

En raison de l'actuelle limitation de circulation des personnes et de l'obligation de se couvrir les voies respiratoires, l'organisation même de l'événement sportif reste tout particulièrement compliquée.

En outre, le marathon qui passe par les plus beaux sites du centre-ville de la capitale tchèque attire chaque année des coureurs de l'étranger. L'actuelle fermeture des frontières et l'interdiction d'entrer sur le territoire tchèque pour les ressortissants issus de certains pays considérés comme risqués en raison de l'épidémie de Covid-19 risquent en outre de compliquer et d'empêcher la venue des sportifs.

Le semi-marathon de Prague qui devait se tenir le 28 mars a été reporté au 6 septembre.