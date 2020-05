Annexion de la Cisjordanie : le président Zeman condamne un article écrit par le chef de la diplomatie et ses prédécesseurs critiquant Israël

Le président de la République, Miloš Zeman, a condamné la publication dans le quotidien Právo de samedi d’un article écrit par le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček et ses prédécesseurs Lubomír Zaorálek, actuel ministre de la Culture, et Karel Schwarzenberg dans lequel les trois hommes critiquent les plans du gouvernement israélien pour l’annexion de la vallée du Jourdain et des colonies juives situées en Cisjordanie, soit 30 % de ce territoire occupé depuis 1967. Selon eux, la mise en œuvre de ce projet constituerait une violation du droit international.

Selon le chef de l’Etat, cet article nuit à la qualité des relations entre la République tchèque et Israël, traditionnellement excellentes. Le Premier ministre, Andrej Babiš, a lui aussi critiqué Tomáš Petříček et Lubomír Zaorálek, qui siègent au sein de la coalition qu’il dirige. A une question de l’agence de presse ČTK, le ministère des Affaires étrangères a répondu que cet article écrit en commun était une réflexion des ministres, et que c’est pour cette raison qu’il a été publié sous forme de commentaire dans un quotidien.